استقرار أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

حيث سجل بيع الدولار، 148 ألف دينار لكل 100 دولار، بينما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.500 دينار لكل 100 دولار.وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 ألف دينار، أما سعر بيعه للمصارف فقد حدد بـ1460 ألف دينار لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 ألف دينار لكل دولار.