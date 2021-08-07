كشف تفاصيل عقد ميسي مع سان جيرمان وموعد تقديمه للجماهير

ووفقا لما أورده الصحفي الرياضي، محمد بوحفصي، فإن باريس سان جيرمان سيضم ميسي بعقد يمتد لعامين، مع خيار التجديد لعام إضافي.

ومن جهته، كشف موقع "le10sport" الفرنسي، أن باريس سان جيرمان، عرض على ميسي عقدا يتضمن حصوله على راتب سنوي قدره 25 مليون يورو.أما الصحفية فيرونيكا بروناتي، فقد أكدت عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، أن ميسي أصبح لاعبا لسان جيرمان، وسيتم تقديمه في "برج إيفل" الشهير في العاصمة باريس، يوم الثلاثاء المقبل.

#Messi es jugador de #PSG será presentado el día martes en la Torre Eiffel y van a hacer un MEGA evento con una decoración especial para su recibimiento. — Veronica Brunati 💚 (@verobrunati) August 6, 2021

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 6, 2021

وكان الشيخ القطري، خليفة بن حمد آل ثاني، أكد في وقت سابق اليوم السبت، انتهاء مفاوضات تعاقد نادي باريس سان جيرمان، المملوك لهيئة قطر للاستثمارات الرياضية، مع ميسي.وأوضح خليفة بن حمد آل ثاني، في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن مفاوضات التعاقد مع ميسي انتهت رسميا، وسيكون الإعلان عن الصفقة لاحقا.يذكر أن برشلونة، أعلن الخميس الماضي، بشكل رسمي رحيل ميسي عن الفريق الكتالوني بعد عشرين عاما قضاها مدافعا عن ألوانه، مشيرا إلى أن "عراقيل اقتصادية وهيكلية " حالت دون بقاء النجم الأرجنتيني في أحضان "البارسا".