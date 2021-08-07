أولمبياد طوكيو.. ميداليتان ثمينتان لمصر وواحدة للسعودية

وتمكنت فريال من إحراز ذهبية وزن 61 كيلوغرام، بعد فوزها في النهائي على الأذرية إيرينا زاريتسكا، بنتيجة 2-0.من جانبه، منح العداء المصري أحمد الجندي، أول ميدالية فضية لبلاده في أولمبياد طوكيو، لمنافسات الخماسي الحديث.واحتل الجندي المركز الثاني برصيد 1477 نقطة، متخلفا بفارق 5 نقاط خلف البطل البريطاني جو شونغ، الذي احتل المرتبة الأولى برصيد 1482 نقطة، وتوج بالميدالية الذهبية.في سياق آخر، أهدى لاعب الكاراتيه السعودي، طارق حامدي، أول ميدالية لبلاده في الأولمبياد.وتوج حامدي (23 عاما)، بفضية وزن +75 كيلوغراما، بعد خسارته في المباراة النهائية على يد الإيراني سجاد كنج زادة.