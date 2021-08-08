أول تعليق لمدرب برشلونة على رحيل ميسي

وقال كومان في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "من الصعب استيعاب أنه (ميسي) لن يلعب مجددا في برشلونة. شكرا لكل ما قدمته للنادي يا ليو. استمتعت كثيرا في الموسم الذي عملنا فيه معا".وكشف كومان، الذي رد على مغادرة ميسي بعد نحو 48 ساعة من الإعلان رسميا عن رحيله، أنه منبهر بـ"أخلاقيات ورغبة ميسي في الفوز".وأضاف مخاطبا ميسي: "هذا يجعلك أفضل لاعب في العالم. أتمنى لك كل التوفيق ولأسرتك".ومن المقرر أن يعقد ميسي مؤتمرا صحفيا، اليوم الأحد، في ملعب "كامب نو"، معقل نادي برشلونة.ويحق لميسي الانضمام إلى أي فريق يختاره خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أنه لا يرتبط بأي عقد مع برشلونة بعد نهاية عقده السابق في 30 يونيو الماضي.ورغم التقارير التي تحدث عن أن صفقة انتقال ميسي إلى نادي باريس سان جيرمان قد حسمت، أصرت صحيفة "سبورت" الكتالونية على أنه "في الوقت الحالي، ليس هناك أي عرض لميسي من أي ناد"، بما في ذلك باريس سان جيرمان.وكان برشلونة، أعلن الخميس الماضي، بشكل مفاجئ رحيل ميسي عن الفريق الكتالوني، مشيرا إلى أن "عراقيل اقتصادية وهيكلية" حالت دون بقاء النجم الأرجنتيني في أحضان "البارسا".