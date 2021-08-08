ميسي يودع برشلونة بالدموع: لم أكن أتخيل أنني سأغادر (فيديو)

ظهر ميسي لآخر مرة داخل استاد كامب نو، في مؤتمر صحفي "وداعي" بعد تأكد رحيله من نادي برشلونة الإسباني.

ودخل ميسي منهارا والدموع تنهمر من عينيه، في المؤتمر الصحفي الوداعي، أمام حضور مكون من زملائه اللاعبين وعائلته. لحظة دخول ليونيل ميسي الى المؤتمر الصحفي#ميسي #ميسي_يغادر_برشلونة #Messi #MessiLeavingBarca pic.twitter.com/sKhelh97Wy — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 8, 2021 وقال ميسي: "كنت مقتنعا أنني سأواصل في بيتي برشلونة، دائما وضعنا أولويتنا أنا وعائلتي أن نستمر هنا".

وأضاف: "بعد أكثر من 20 عاما أرحل أنا وعائلتي الكتالونيين الأرجنتيين، عشت كل هذه الأعوام كل هذه السنوات الرائعة، وعدت أبنائي وزوجتي أننا سنعود هنا يوما ما". وتابع، "هناك أشياء رائعة وأشياء سيئة عشتها هنا، ولكنها ساعدتني لأكون ما أنا عليه اليوم. لقد أعطيت كل شيء لقميص النادي منذ اليوم الأول". واوضح، "سأرحل وأشكر دائما حب الناس، كنت أتمنى أنو أودع الفريق بشكل مختلف. لم أتخيل أبدا هذه اللحظة، كنت أحلم بالوداع على أرضية الملعب".

وأُسدل الستار على رواية النجم الأفضل بتاريخ كرة القدم ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة بعد سنوات من الأرقام القياسية والألقاب الجماعية والفردية داخل "كامب نو" في ظاهرة رحيل اجتاحت جميع مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.



وأشار ميسي إلى أنه ليس في حالة جيدة للتحدث أكثر، وقال "من الأفضل أن نتوجه للأسئلة".

واجتاحت القاعة موجة من التصفيق الحار استمرت لأكثر من دقيقة، انهار خلالها ميسي بالبكاء مرة أخرى، قبل أن تبدأ فقرة الأسئلة. فيديو :



ميسي بعد نهاية كلمته في المؤتمر الوداعي يجهش بالبكاء 😖



pic.twitter.com/korVKhQwAv — فـهـد 💎🦅 (@F24HQ) August 8, 2021



الأسئلة الصعبة

أسئلة الصحفيين لم تكن سهلة على أسطورة النادي، الذي حاول الإجابة عنها بشفافية وباختصار.

وقال ميسي: "برشلونة فعل كل ما بوسعه، ورئيس النادي كذلك، سمعت أشياء كثيرة عن عدم رغبتي بالبقاء، العام الماضي لم أرد البقاء وقلت ذلك بوضوح، ولكن الآن قاتل للبقاء".

وذكر، "حتى هذه اللحظة لا أصدق ما يحدث، بأنني سأرحل من هذا النادي وسأغير حياتي، الآن يجب أن أبدأ من الصفر".

وعن انتقاله لباريس سان جرمان قال ميسي: "نعم باريس سان جرمان هو احتمال وارد كوجهة قادمة لي. حتى الآن لا شيء مؤكد. تلقيت العديد من الاتصالات بعد إعلان برشلونة".

وعن فترة برشلونة ما بعد ميسي، قال اللاعب: "هناك تشكيلة ممتازة من اللاعبين، وسيكون هناك صعوبات في البداية، لكن الجميع سيعتاد على برشلونة دون ميسي. أتوقع تعاقدات مع لاعبين كبار في المستقبل".

