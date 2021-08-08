طائرة أسود الرافدين تقلع من العراق إلى إسبانيا

وقال اتحاد الكرة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "منتخبنا غادر مطار بغداد الدولي متوجهاً إلى إسبانيا للدخول في معسكر تدريبي تحضيراً للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022".وكان منتخبنا قد باشر مساء أمس السبت، تجمعه الأول، على ملعب الشعب الدولي، وخاض تدريباته بقيادة المدرب المساعد رحيم حميد ومدرب الحراس أحمد جاسم.