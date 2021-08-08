شكوى للمفوضية الاوربية قد تمنع باريس سان جيرمان من التعاقد مع ميسي

وأرسل الدكتور خوان برانكو أحد أعضاء النادي الكاتالوني شكوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية نيابة عن أعضاء النادي البالغ عددهم 141 ألفاً، يطالب بمنع باريس من التعاقد مع أفضل لاعب في العالم 6 مرات وتطبيق قواعد اللعب المالي النظيف على نادي العاصمة الفرنسية.وجاء في الشكوى التي رفعها برانكو: "وضع باريس مع قواعد اللعب المالي النظيف أسوأ بكثير من برشلونة، ففي موسم 2019-2020 كان برشلونة 54% من دخله على الرواتب، بينما باريس كان يدفع 99%".ولم يتمكن جوان لابورتا رئيس برشلونة من تجديد عقد ميسي نظراً لأنه وحتى مع تخفيض اللاعب 50 % من راتبه ، فإن مجموع رواتب برشلونة كان سيشكل 110% من الحد الأقصى الذي فرضه الاتحاد الأوروبي ورابطة الدوري الإسباني.