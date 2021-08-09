الكشف عن موعد تقديم ميسي وظهوره للاعلام بقميص باريس سان جيرمان

واقترب ميسي من الانتقال إلى سان جيرمان، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع برشلونة، وعدم قدرة النادي على التجديد له، بسبب قيود رابطة الليجا المتعلقة بالرواتب.وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فمن المنتظر أن يتواجد ميسي في باريس اليوم، ومن المتوقع أن ينهي الاتفاق على التفاصيل الشخصية الخاصة بعقده في حديقة الأمراء، على أن يتم تقديمه غدًا الثلاثاء، أمام برج إيفيل.وأوضحت الصحيفة، أن ميسي لن يشارك مباشرة مع سان جيرمان، خاصة وأنه لم يخض فترة إعداد حتى الآن، ولم يشارك في أي مران، منذ نهائي كوبا أمريكا أمام البرازيل يوم 10 يوليو / تموز الماضي.وأضافت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان يتبقى أمامه 3 مباريات حتى نهاية أغسطس/آب وقبل فترة التوقف الدولي.ويستقبل الفريق الباريسي نظيره ستراسبورج يوم السبت المقبل، ثم يخوض مباراتين متتاليتين خارج أرضه، يوم الجمعة (20) ضد بريست، ويوم الأحد (29) أمام ريمس.وأشارت الصحيفة، إلى أن مباراة ريمس قد تشهد الظهور الأول لميسي بقميص باريس، بعد أسبوعين من التأهيل.واختتمت الصحيفة، أن ميسي سينضم بعد ذلك لمنتخب بلاده لخوض 3 مباريات في تصفيات كأس العالم، أمام فنزويلا والبرازيل وبوليفيا.