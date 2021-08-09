تسمية لؤي صلاح مدربا للكهرباء

وقال المنسق الإعلامي للنادي خيام الخرجي في تصريحات صحفية، إن "الإدارة أكملت التعاقد مع المدرب الشاب لؤي صلاح لقيادة الفريق في منافسات الموسم المقبل خلفا للمدرب أحمد صلاح".وبين أن "لؤي صلاح من الكفاءات الشابة التي تركت بصمة في التجارب السابقة سواء كانت مع القوة الجوية أو نفط الوسط كمدرب مساعد أو مدرب أول مع أربيل".وأشار الى ان "النادي سيبرم عددا من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية ويبدأ الفريق تحضيراته للموسم المقبل حيث أبدت الإدارة تمسكها بأغلب لاعبي الفريق".يذكر أن نادي الكهرباء أعلن في وقت سابق تجديد عقده مع أحمد صلاح قبل أن يعتذر الأخير عن عدم استكمال المهمة.