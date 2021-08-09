أيمن حسين يتعاقد مع نادي أم صلال القطري

ووقع اللاعب العراقي على عقده الجديد اليوم بحضور تميم بن محمد آل ثاني نائب رئيس النادي ، ليكمل أم صلال عقد محترفيه الأجانب.وكان أيمن حسين قد اجتاز الكشف الطبي الذي خضع له بمستشفى الطب الرياضي "اسبيتار"، ومن المقرر أن يشارك ايمن حسين في تدريبات الفريق تمهيدا للسفر إلى تركيا للدخول في معسكر الفريق الذي سينطلق يوم الخميس القادم.ويأتي التعاقد مع المهاجم الدولي حسين من أجل تدعيم صفوف أم صلال لما يتميز به اللاعب من مقومات هجومية كبيرة وليكون إضافة للفريق خلال الموسم الجديد الذي يسعى خلاله لاستعادة نتائجه المميزة والابتعاد عن شبح الهبوط الذي عانى منه خلال الموسمين الماضيين.