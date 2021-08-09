أسود الرافدين يباشرون تدريباتهم في مدينة ماريبا الإسبانية (صور)

وأنهى لاعبو منتخبنا الوطني الوحدة التدريبية الصباحية، اليوم الاثنين، بقيادة المدرب الهولندي (ديك ادفوكات) وملاكه التدريبي المساعد، والتي شملت تمارين استشفاء، وذلك بعد رحلة السفر الطويلة للمنتخب أمس الاحد والذي وصل لمدينة ملقا بساعة متأخرة من الليل.وسيخوضُ منتخبنا الوطني وحدته التدريبية المسائية اليوم الاثنين، لرفع جاهزية اللاعبين قبل الدخول في التصفيات الحاسمة التي ستبدأ بداية الشهر المقبل.