بسبب ميسي.. خسائر فادحة تنتظر برشلونة

وستأتي هذه الخسائر بشكل أساسي من انخفاض العوائد التجارية لنادي برشلونة، المنتظر أن تتراجع بقدر 77 مليونا، ومن مبيعات القمصان ومنتجات التسويق الأخرى، والتي يتوقع أن تقل بمقدار 43 مليونا.والسبب الثالث الذي سيخسر البارسا مالا بموجبه يتمثل في عوائد يوم المباراة والنتائج على أرض الملعب، بانخفاض بقدر 17 مليون يورو.وطبقا لتقرير (براند فاينانس فوتبول 50 2021)، فإن برشلونة يحظى بثاني أغلى علامة تجارية لنادي كرة القدم في العالم، ولا يتفوق عليه سوى ريال مدريد بواقع 1.276 مليار يورو.وأوضحت تيريسا دي ليموس، المديرة العامة لـ(براند فاينانس إسبانيا)، أن "وجود ميسي في برشلونة أتاح بلا شك للنادي جذب مشجعين ومشتركين ولاعبين بارزين ووكلاء وصفقات تجارية والفوز ببطولات. رحيله يمكن أن يكلف النادي الكثير ويسبب انخفاضا مؤلما في قيمة العلامة التجارية".