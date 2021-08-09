آرسنال وتوتنهام يزاحمان ميلان على نجم عربي

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الاثنين، إن الناديين يرغبان في التقدم بعرض أولي، لضم لاعب وسط بوردو، الجزائري الأصل الفرنسي الجنسية، ياسين عدلي، البالغ من العمر 21 سنة.وكان ميلان قد قدم عرضا لعدلي، قيمته 10 ملايين جنيه إسترليني، إضافة إلى حصول بوردو على 10% من مقابل أي بيع للاعب مستقبلا.وأضافت الصحيفة أن ليل الفرنسي مهتم أيضا باللاعب الشاب، تحسبا لإمكانية رحيل النجم الدولي البرتغالي، ريناتو سانشيز.يذكر أن عدلي من خريجي أكاديمية باريس سان جيرمان، وانتقل إلى بوردو في 2019، مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني، ولعب معه حتى الآن 69 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.ومثل عدلي منتخبات فرنسا للشباب، تحت 16 و17 و18 و19 و20 عاما، لكن تقارير صحفية ذكرت قبل عدة أشهر، أنه يرغب في تمثيل بلده الأصلي الجزائر.