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مسؤول سابق في برشلونة يفجر مفأجاة بشان عدم تجديد عقد ميسي

رياضة

2021-08-10 | 03:04
مسؤول سابق في برشلونة يفجر مفأجاة بشان عدم تجديد عقد ميسي
3,469 مشاهدة

واصل خاومي لوبيس، أحد أعضاء إدارة برشلونة وعضو لجنة إسباي برشلونة وهو أستاذ في جامعة نافارا ومتخصص في إستراتيجية الشركات والذي قدم استقالته بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجمة رئيس النادي خوان لابورتا ورسم صورة قاتمة لمالية برشلونة.

وأكد خاومي لوبيس لبرنامج “ Què T’hi Jugues “ أن مشاكل برشلونة الاقتصادية لم تنته وشكك في إمكانية مشاركة المهاجم الهولندي ممفيس ديباي في لقاء الأحد المقبل أمام ريال سوسيداد وقال ”سنرى إن كان بإمكان ممفيس ديباي اللعب يوم الأحد المقبل لكون كتلة الرواتب ما زالت مرتفعة تصل لنحو 95 في المائة ”.
 
ويحتاج برشلونة لتقليص كتلة رواتب اللاعبين إلى 70 أو 75% من إيراداته علما بأنها الآن 95% بعد رحيل ميسي، ليتمكن من قيد صفقاته الجديدة.
 
وأكد العضو المستقيل من إدارة برشلونة أن رحيل ميسي جاء لتخفيف مسألة الرواتب ولم تكن ثمة إدارة حقيقية لبقائه، وقال ”مسألة إخراج ليونيل ميسي جاءت لتخفيف فاتورة الرواتب، مع شخص واحد كان من السهل القيام بذلك، لم توجَد إرادة حقيقية للتفاوض على استمراره ”.
 
وأكد خوان لوبيس أن رحيل ميسي عملية في صالح فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وقال ”رحيل ميسي مناورة لصالح فلورنتينو بيريز، تخيلوا أن يتواجد حاليا كليان مبابي في ريال مدريد“.
 
وأكد أن إدارة برشلونة لم ترغب في التفاوض حول عقد رابطة الدوري الإسباني مع صندوق الاستثمار CVC ولا مع ليونيل ميسي وقال ”لم يرغبوا في التفاوض مع CVC ولا ميسي وقد أوضحوا ذلك في الندوة الصحفية حين أخبروا أنهم لا يمكنهم القيام بذلك بعد بذل مجهود مالي كبير“.
 
وتحدث خاومي لوبيس عن انزعاجه من صورة خوان لابورتا رئيس برشلونة وهو يتناول وجبة الغداء مع أنيلي رئيس يوفنتوس وفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في الوقت الذي كان فيه الجميع تحت صدمة ما حدث.
 
وتحدث عضو إدارة برشلونة عن تأثير رحيل ليونيل ميسي اقتصاديا وقال ”على الرغم من كون فيران ريفيرتر المدير التنفيذي لبرشلونة يعرف لغة الأرقام لكن عليه أن يعرف أن برشلونة ليس شركة متعددة الجنسيات، وأن يأخذ بعين الاعتبار أن برشلونة يخسر الكثير دون ميسي“.
 
وأشار خاومي إلى أن ريفيرتر هو من أقنع لابورتا بعدم تجديد عقد ميسي، بل وهدد بالاستقالة حال استمرار النجم الأرجنتيني.
 
وأضاف خاومي لوبيس ”في البداية فقدت علامة برشلونة التجارية 137 مليون يورو من مليار و266 مليون يورو كما سيفقد النادي 70 مليون يورو من عقود الرعاية وأسمي هذا المفهوم بقصر النظر المالي .“
 
وختم عضو لجنة إسباي برشلونة تصريحه بالمثل ذاته الذي قاله أنييلي رئيس يوفنتوس لخوان لابورتا وفلورنتينو بيريز حول سبب رفض أندية الدوري الإيطالي للعقد مع صندوق الاستثمار الدولي، وقال ما فعلوه مع ميسي يعتبر ”خبزَ اليوم وجوعَ المستقبل“.

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