مفاجأة من العيار الثقيل.. برشلونة يقدم عرضا أخيرا لميسي

قال موقع قناة La Porteria المتخصص في أخبار برشلونة إن علاقة ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة لم تنته، وإن مسلسل تجديد عقد النجم الأرجنتيني قد يشهد مفآجات في الأيام المقبلة رغم إعلانه الرحيل.

وذكر الموقع أن إدارة برشلونة قدمت عرضا أخيرا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للبقاء في الفريق، وأن العرض جرى بعد مؤتمر الوداع الذي نظمه وأعلن من خلاله أنه قدم كل شيء من أجل أن يبقى في الفريق، لكن الظروف الاقتصادية الصعبة فرضت على الطرفين الرحيل.

وبحسب الموقع فإن العرض قدم بعد المؤتمر الصحفي الوداعي، حيث يتفاوض فيران ريفرتر، المدير التنفيذي لبرشلونة، مع النجم الأرجنتيني وممثليه من أجل الاتفاق على العرض الأخير.

كما أكد La Porteria أن خيار بقاء ميسي في برشلونة لم يغلق نهائيا، رغم الأخبار التي تحدثت عن اقترابه من الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

ولم يكشف الموقع تفاصيل العرض الأخير الذي تقدمت به إدارة برشلونة للنجم ليونيل ميسي.

وما زال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في منزله ببرشلونة والتقى بعض أصدقائه ويتواجد صحفيون بجوار المنزل، كما تحاول بعض جماهير برشلونة الضغط عليه من أجل البقاء وتحضر قرب منزله لوداعه والهتاف باسمه.

وفي نفس الوقت ما زالت جماهير باريس سان جيرمان تنتظر وصوله إلى باريس بفارغ الصبر وترابط قرب مطار لو بورجيه على أمل أن تحط طائرته من برشلونة.

وبحسب La Porteria فإن مسألة بقاء ميسي أو رحيله ما زالت غير مؤكدة، لكنّ هناك عرضا جديدا ومفاوضات حوله بالفعل.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن برشلونة تقدم بعرض مفاجئ وأخير إلى قائده السابق ليونيل ميسي، الليلة الماضية في محاولة للاحتفاظ باللاعب الأرجنتيني في اللحظة الأخيرة حتى بعد وداعه رسميا، لكن البيئة المحيطة بميسي رفضت العرض وفقا لصحيفة ”ماركا“ الإسبانية.