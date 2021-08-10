انتهت القصة.. والد ميسي: ابني سيوقع لباريس سان جيرمان اليوم

أكد والد الاسطورة ميسي، خورخي، اليوم الثلاثاء، ان ابنه سيوقع لباريس سان جيرمان اليوم.

وقال خورخي للصحفيين في مطار ايل برات في برشلونة: ابني سيوقع لباريس سان جيرمان اليوم".

قالت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية في موقعها على الإنترنت الثلاثاء إن ليونيل ميسي توصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان للانتقال للنادي الفرنسي.

وذكرت الصحيفة أنه من المقرر أن يصل إلى باريس خلال الساعات القليلة المقبلة.

وسبق للصحف الفرنسية أن كشفت عن عرض سان جيرمان الذي قدمته لميسي لمدة سنتين قابلة للتجديد لعام إضافي وأجر سنوي بلغ 40 مليون يورو.