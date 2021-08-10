بطريقة استثنائية.. باريس يعلن رسمياً عن صفقة ميسي (صور وفيديو)

أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ولم ينتظر النادي الباريسي نتائج الفحوصات الطبية لميسي، معلنا عن انضمام جوهرة جديدة إلى حديقة الأمراء.



ونشر بي إس جي عبر حسابه الرسمي على تويتر، مقطع فيديو قصير، يظهر فيه وصول طائرة إلى العاصمة الفرنسية مع صورة للكرات الذهبية الست التي فاز بها ميسي بقميص فريقه السابق برشلونة الإسباني.