اديشو يعتذر عن قيادة الصقور

وقال رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي الفريق الطيار شهاب جاهد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "اتصالا جمعه بالمدرب ايوب اوديشو للاطمئنان على صحته أكد فيها الأخير أنه يحتاج إلى شهرين لإجراء عمليات جراحية بسبب وضعه الصحي مقدما شكره لأسرة نادي القوة الجوية كونه لا يستطيع مواصلة المشوار مع الصقور خلال الموسم المقبل".وأضاف قائد القوة الجوية، أن "رغبة الادارة كانت لبقاء اوديشو مع الفريق لكن وضعه الصحي حال دون ذلك متمنيا الصحة والسلامة له"، لافتا إلى أن "الإدارة تبحث عن مدرب على مستوى عال يقود الصقور في المسابقات المحلية والخارجية".