ميسي يقدم طلبا مفاجئا لرئيس سان جيرمان

وأعلن باريس سان جيرمان ضم ميسي رسميًا، أمس الثلاثاء، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن برشلونة هذا الصيف.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ميسي لا يفكر حاليًا إلا في أول ظهور له مع سان جيرمان.وأضاف التقرير، أنه على الرغم من أنه عائد من إجازة لمدة شهر بعد فوزه ببطولة كوبا أمريكا يوم 11 يوليو/ تموز الماضي، إلا أن ميسي أبلغ ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، بأنه يتمنى المشاركة في لقاء ستراسبورج، يوم السبت المقبل، على ملعب حديقة الأمراء.وأوضحت الصحيفة أنه في حالة موافقة ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لسان جيرمان، على إشراكه في مباراة السبت، فإن الشيء المنطقي هو أن يلعب ميسي بضع دقائق فقط دون أن يبدأ أساسيا.وأشار التقرير، إلى أن رغبة ميسي في اللعب خلال مباراة ستراسبورج، تأتي لأن سان جيرمان سيلعب تلك المباراة على ملعبه، قبل الخروج في مباراتين متتاليتين خارج ملعبه، ومن ثم فترة التوقف الدولي.