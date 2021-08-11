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تشيلسي الانجليزي بطلا للسوبر الاوربي

رياضة

2021-08-11 | 17:57
تشيلسي الانجليزي بطلا للسوبر الاوربي
1,823 مشاهدة

توج نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الاربعاء، بكأس السوبر الأوروبي لكرة القدم 2021 بعد تغلبه على نادي فياريال الإسباني بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وافتتح الدولي المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي باب التسجيل بعد عرضية متقنة من زميله الألماني كاي هافيرتز في الدقيقة الـ27 من المباراة التي أقيمت على ملعب "ويندسور بارك" في مدينة بلفاست بإيرلندا الشمالية وأدارها الحكم الروسي سيرغي كاراسيف.

وخرج زياش من أرضية الملعب في الدقيقة الـ42 عقب تعرضه لإصابة في كتفه الأيمن، ودخل مكانه زميله الأمريكي كريستيان بوليسيتش.

وانتهى الشوط الأول بتقدم "البلوز" بهدف دون مقابل.

وانتظر فياريال حتى الدقيقة الـ73 ليسجل هدف التعادل عن طريق نجمه جيرارد مورينو.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 1-1 ليلجأ الفريقان لوقتين إضافيين لم يسفرا عن أي هدف ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق الإنجليزي بنتيجة 6-5.

وهذه المرة الثانية في تاريخ تشيلسي التي يتوج بها بكأس السوبر الأوروبي لكرة القدم بعد الأولى عام 1998 عندما تغلب على فريق إسباني آخر هو ريال مدريد بهدف دون مقابل.
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