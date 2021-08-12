اليوم.. منتخبنا الوطني يلاعب نادٍ إسباني

ويتضمن برنامج المباريات الودية لمنتخبنا في معسكره الإسباني الحالي، تجربة مع فريق العربي القطري، الأحد المقبل، قبل الانتقال إلى معسكر آخر في تركيا من المتوقع أن يشهد خوض أكثر من مباراة ودية، تحضيرا لمواجهة نظيره الكوري الجنوبي في 2 سبتمبر / ايلول في أولى مبارياته في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانب منتخبنا الوطني، منتخبات الإمارات وسوريا ولبنان وكوريا الجنوبية وإيران.وبالتوازي مع مواصلة الأسود وحداتهم التدريبية صباحا ومساء في إسبانيا، نجحت الجهود الإدارية في استحصال الموافقات اللازمة لالتحاق عدد من المحترفين في مختلف الدوريات، منهم علي عدنان الذي باشر التدريبات مع أسود الرافدين، وعلى أمل التحاق بقية المحترفين في معسكر تركيا.