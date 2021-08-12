رسميا.. لوكاكو يعود الى نادي صباه

وتحدّث لوكاكو إلى الموقع الرسمي لفريق تشيلسي قائلاً: "أنا سعيد بالعودة إلى هذا النادي الرائع. كانت رحلة طويلة بالنسبة لي، جئت إلى هنا في سن مبكرة فكان لدي الكثير لأتعلمه، ها أنا أعود الآن مع كثير من الخبرة والنضج".وأضاف الدولي البلجيكي قائلاً: "تربطني بالنادي علاقة كبيرة. شجعت تشيلسي عندما كنت طفلاً، والآن أعود لمساعدتهم على الفوز بالمزيد من الألقاب".وأردف اللاعب السابق لفريق انتر الإيطالي الذي توج معه بلقب الدوري الإيطالي: "استراتيجية النادي تناسب طموحاتي، وأعتقد بأن هذه الفرصة تأتي في الوقت المناسب ونأمل أن نحقق الكثير من النجاحات".وختم لوكاكو قائلاً: "عندما تركت تشيلسي، مررت بالعديد من التجارب التي جعلتني قويًا وقادراً على رفع التحدي من أجل مساعدة الفريق للفوز ببعض الألقاب".