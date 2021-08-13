ريال مدريد يجهز عرضًا مغريًا لمبابي

وينتهي تعاقد كيليان مبابي مع النادي الباريسي بنهاية الموسم الجاري في صيف 2022، وهناك تخوف باريسي من رحيله مجانا، بعدما كلف النادي 180 مليون يورو لضمه في صيف 2017.ووفقًا لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن ريال مدريد يجهز عرضًا بقيمة 120 مليون يورو من أجل إغراء باريس لترك مبابي، قبل أن يرحل مجانًا.وأشارت إلى أن ريال مدريد ينتظر اختيار التوقيت المناسب لإرسال العرض إلى سان جيرمان هذا الصيف.وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن هناك اجتماع قمة بين مبابي وناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، الاثنين المقبل، للتحدث عن مستقبل اللاعب الفرنسي.