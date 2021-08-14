بعد تسجيله في افتتاح "البوندسليغا".. ليفاندوفسكي يحقق انجازا تاريخيا

وحسب شبكة "أوبتا" العالمية لإحصائيات كرة القدم، فإن المهاجم البولندي المخضرم نجح في هز الشباك بكافة المباريات الافتتاحية للدوري الألماني على مدار المواسم السبعة الماضية، وهو ما لم يحققه أي لاعب غيره في تاريخ البطولة.يذكر ان ماكينة الأهداف ليفادوفسكي صاحب الـ32 عاما غرد منفردا الموسم الماضي من "البوندسليغا" في صدارة الهدافين برصيد 41 هدفا وهو رقم قياسي.