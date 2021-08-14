الكشف عن خطة ريال مدريد للجمع بين مبابي وهالاند

وحاول ريال مدريد التعاقد مع مبابي قبل نهاية عقده بموسم واحد هذا الصيف، إلا أن سان جيرمان أصر على استمراره أملًا في إقناعه بتجديد عقده، خاصة بعد قدوم الأرجنتيني ليونيل ميسي.وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن ريال مدريد مستعد للانتظار حتى الصيف المقبل، من أجل ضم مبابي، خاصة وأنه وقتها سيكون لاعبًا حرًا، وسينتقل في صفقة مجانية.وأضافت الصحيفة، أن ريال مدريد سيستغل الأموال التي جمعها هذا الصيف من أجل ضم مبابي، لإبرام صفقة مختلفة الصيف المقبل، وهي إيرلينج هالاند.وأوضحت الصحيفة، أن هالاند الذي طلب فيه دورتموند 180 مليون يورو هذا الصيف، لديه شرط جزائي في عقده الصيف المقبل بقيمة 75 مليون يورو فقط، ما يعني أن الميرنجي قد يضم الثنائي الأبرز على الساحة حاليًا، مقابل 75 مليون يورو فقط.