باريس سان جيرمان يواجه ستراسبورج دون ميسي

وتعد مباراة ستراسبورج هي الأولى للفريق الباريسي، بعد تعاقده مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع برشلونة.ولا يتواجد ميسي في القائمة التي تضم 22 لاعبا، حيث تدرب "ليو" مرتين فقط مع بي إس جي بعد انتهاء إجازته الصيفية.واختار بوكيتينو كلا من "كيلور نافاس، ريكو، فرانكي، حكيمي، كيمبيمبي، ديالو، كيرير، بيتشيبو، بيتومازالا، رافينيا، دانيلو، فينالدوم، هيريرا، دراكسلر، سيمونز، إسماعيل الغربي، إيبيمبي، ميشو، سارابيا، إيكاردي، مبابي وكاليمويندو".واستهل سان جيرمان مشواره في الدوري بفوز صعب على تروا 2-1، بينما سقط ستراسبورج بثنائية على ملعبه أمام أنجيه.