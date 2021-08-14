ليفربول يطيح بـ نورويتش في الجولة الاولى من "البريميرليج"

افتتح شريط التسجيل المهاجم البرتغالي ديوجو جوتا في الدقيقة ٢٦ بصناعة الفرعون المصري محمد صلاح، لينتهي الشوط الأول بواقع 1-0 .وفي الشوط الثاني ضاعف فيرمينو التقدم بهدف ثاني من صناعة أخرىٰ لصلاح في الدقيقة ٦٥، الذي سجل بدوره ثالث الأهداف في الدقيقة ٧٤ لينتهي اللقاء بواقع 3-0 .