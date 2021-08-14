ليفربول يطيح بـ نورويتش في الجولة الاولى من "البريميرليج"
تمكن فريق ليفربول من التغلب على مُضيفه نورويتش سيتي بثلاثية نظيفة،اليوم السبت، ضمن فعاليات الجولة الأولىٰ من الدوري الإنجليزي المُمتاز "البريميرليج" على ملعب كارو ستاديوم .
افتتح شريط التسجيل المهاجم البرتغالي ديوجو جوتا في الدقيقة ٢٦ بصناعة الفرعون المصري محمد صلاح، لينتهي الشوط الأول بواقع 1-0 .
وفي الشوط الثاني ضاعف فيرمينو التقدم بهدف ثاني من صناعة أخرىٰ لصلاح في الدقيقة ٦٥، الذي سجل بدوره ثالث الأهداف في الدقيقة ٧٤ لينتهي اللقاء بواقع 3-0 .
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