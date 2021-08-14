البي إس جي يتغلب على ستراسبورج في " Ligue1"

افتتح شريط التسجيل مُبكرًا ماورو إيكاردي في الدقيقة الثالثة بصناعة عبدو ديالو، قبل أن يضاعف مبابي بثاني الأهداف في الدقيقة ٢٥ بعد تمريرة حاسمة للألماني دراكسلر؛ الذي سجل بدوره ثالث الأهداف في الدقيقة ٢٧ لينتهي الشوط بواقع 3-0 .وفي الشوط الثاني قلص الضيوف بهدف أول عن طريق كيفين جاميرو في الدقيقة ٥٣، وهدف ثاني من لودوفيتش أيورك في الدقيقة ٦٤ لتصبح النتيجة ٣-٢ .طرد لألكساندر دجيكو بعد تعرضه لإنذارين متتاليين ٧٩’ – ٨١’ ليُسهل المُهمة على البي إس جي، قبل أن يحسمها بابلو سرابيا في الدقيقة ٨٦ لينتهي اللقاء بواقع ٤-٢ .و قدم نادي باريس سان جيرمان نجومه الخمسة الجدد إلى المشجعين في ملعبه "حديقة الأمراء".ودخل الأرجنتيني ليونيل ميسي الملعب إلى جانب الإسباني سيرخيو راموس والحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما والمغربي أشرف حكيمي والهولندي جورجينيو فينالدوم .