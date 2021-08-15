بالفيديو.. حفيد محمد علي كلاي يفوز بالضربة القاضية في أول مباراة احترافية له

فاز نيكو علي والش حفيد أسطورة الملاكمة الأمريكي محمد علي بطل العالم الأسبق في الوزن الثقيل على منافسه جوردان ويكس بالضربة القاضية الفنية في أول مباراة يخوضها.

نيكو علي البالغ 21 عاما هو ابن روبرت والش ورشيدة علي والش ابنة محمد علي وقد وقع عقد الاحتراف الأول في يونيو الماضي.



وأسقط نيكو علي منافسه ويكس في منتصف الجولة الأولى من المباراة الأولى على مستوى ملاكمة المحترفين الليلة الماضية في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، قبل أن يوقف الحكم النزال بعد مرور دقيقة واحدة و49 ثانية من هذه الجولة.