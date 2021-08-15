كورتوا يحتفل بانجاز خاص مع ريال مدريد (صورة)
احتفل البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، بإنجاز خاص له مع الفريق الملكي في الليجا.
وشارك كورتوا، أمس السبت، في انتصار ريال مدريد على ألافيس (4-1) في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.
ونشر كورتوا صورًا له من المباراة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكتب عليها: "أول مباراة وأول انتصار! إنه أمر خاص بالنسبة لي كوني أخوض المباراة رقم 100 في الدوري الإسباني مرتديًا هذا القميص وأمثل أفضل نادٍ في العالم".
يذكر أن كورتوا، انتقل من تشيلسي إلى ريال مدريد في صيف 2018 نظير 35 مليون يورو.
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