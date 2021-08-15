منتخبنا الوطني يتعادل مع ريال لينينسي الإسباني (صور)

أنتهت مباراة منتخبنا الوطني، مع نادي ريال لينينسي الإسباني، اليوم الأحد، بالتعادل السلبي، وذلك في مباراة ودّية جرت بإسبانيا.

وكان المنتخب الوطني العراقي، قد تعادل الخميس الخميس، سلبياً مع نادي اتلتيكو باليارس.



وجاءت تلك المباراتين ضمن معسكر المنتخب المقام في ماربيلا الإسبانية.



ووصل وفد منتخبنا الوطني في الثامن من آب الحالي إلى مدينة مالقة الإسبانية للدخول في معسكر تدريبي تحضيراً لتصفيات مونديال 2022.

