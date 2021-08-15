بوجبا يخطط للرحيل عن مانشستر والوجهة الى ريال مدريد

وسينتهي عقد اللاعب الفرنسي نهاية حزيران 2022 قبل الانتقال إلى سانتياجو برنابيو في صفقة انتقال مجانية، بعد أن قرر عدم تمديد إقامته في أولد ترافورد .وأضافت الصحيفة أن بوجبا لم يقبل العروض التي قدمها مانشستر يونايتد له من أجل التجديد، وقرر الاكتفاء بما سيقدمه في أولد ترافورد حتى ختام الموسم الجاري.وارتبط اسم بوجبا بالانتقال إلى ريال مدريد في أكثر من مناسبة خلال العامين الماضيين، إلا أن مطالب مانشستر يونايتد المالية منعت إتمام الصفقة.وكانت تقارير إنجليزية قد ذكرت قبل أيام أن مانشستر يونايتد عرض على بوجبا عقدًا جديدًا لمدة 3 سنوات، براتب 400 ألف إسترليني أسبوعيًا، مما يجعله أكثر اللاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.