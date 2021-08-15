شابات العراق يتحضرن للاستحقاقات الدولية في معسكر داخلي

ومن المؤمل أن ينطلق المعسكر التدريبي بتاريخ 18/8/2021 حتى 25/8/2021، تتخلله أربع مباريات مع أندية (كركوك والسليمانية وسد دوكان وأربيل)، ويأتي ذلك لزيادة الانسجام والتفاهم بين أعضاء المنتخب وتصحيح الأخطاء وتطبيق الواجبات بكفاءة عالية استعدادًا للمواجهات الدولية المقبلة.يشارُ إلى أن منتخب الشابات يشرف على تدريبه المدرب (عادل عبد القادر)، يساعده (علي حسين عودة وقاسم جليل).