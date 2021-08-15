توتنهام يتغلب على حامل اللقب في "البريميرليج"

وسجل هدف توتنهام الوحيد هيونج مين سون في الدقيقة (55) من المباراة، التي شهدت غياب نجم السبيرز الأول هاري كين، في ظل شائعات قرب انتقاله إلى السيتي.حاول السيتي الرد سريعًا في الدقيقة 57، بتسديدة أرضية من كانسيلو من خارج منطقة الجزاء، مرت إلى جوار القائم.واصل توتنهام الاعتماد على المرتدات، وكاد أن يقتل المباراة في الدقيقة 60 بانطلاقة من مورا مرر من خلالها الكرة إلى بيرجوين، الذي انفرد بإيدرسون، مسددًا كرة مرت إلى جوار القائم بقليل.وكاد السيتي أن يعدل النتيجة في الدقيقة 75، بعدما مرر جيسوس الكرة إلى جريليش داخل منطقة الجزاء، ليسدد الأخير كرة قوية تصدى لها لوريس.