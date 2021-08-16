ريال مدريد يسعى لضم ثلاثي ناري

وينتهي عقد بوغبا مع مانشستر يونايتد في حزيران / يونيو 2022، ويرتبط منذ أكثر من عام بالانتقال إلى ريال مدريد.واستهل بوغبا، الموسم الجديد بشكل مميز مع مانشستر يونايتد، حيث صنع أربعة أهداف ليساهم في فوز فريق "الشياطين الحمر" بنتيجة 5-1 على ليدز يونايتد، في الجولة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي الممتاز.وقالت صحيفة "ديلي ستار"، إن بوغبا سيكمل الموسم الحالي مع مانشستر يونايتد، على أن يلتحق بريال مدريد مجانا في الصيف المقبل.وأوضحت الصحيفة، أن لاعب الوسط الفرنسي البالغ من العمر 28 عاما، سيشكل ثلاثيا قويا في ريال مدريد مع مواطنه كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الحالي، والمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، هداف بروسيا دورتموند، في حال انتقالهما أيضا للفريق الملكي.ويرتبط ريال مدريد بالتعاقد مع مبابي وهالاند، وقد ينجح رئيس الريال فلورنتينو بيريز، هذا الصيف في حسم صفقة مبابي، الذي يتبقى عام واحد فقط في عقده مع سان جيرمان ويرفض تجديده.فيما تشير تقارير منفصلة إلى أن عقد هالاند مع بوروسيا دورتموند، يتضمن بندا يتيح للاعب النرويجي الرحيل عن ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، صيف 2022 مقابل 75 مليون يورو.وأشارت "ديلي ستار" إلى أن ريال مدريد يريد إعادة البناء من أجل السيطرة مجددا على البطولات في القارة الأوروبية، حيث نال لقب دوري أبطال أوروبا آخر مرة عام 2018.