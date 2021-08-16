كورتوا حارسا لريال مدريد حتى 2026
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الاثنين، تمديد عقد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق الملكي لمدة 5 مواسم مقبلة.
وقال النادي في بيان: "اتفق ريال مدريد وكورتوا على تمديد عقد اللاعب والذي سيبقى مرتبطا بالنادي لمدة خمسة مواسم مقبلة حتى 30 حزيران 2026".
واضاف ان "كورتوا سيحصل على 8 مليون يورو راتب سنوي صافي الضرائب".
واحتفل ريال مدريد مؤخرا بوصول النجم البلجيكي للمباراة رقم 100 مع الفريق الملكي خلال الفترة الحالية.
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا