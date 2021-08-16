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عمالقة القارة الاوربية يعودون الى رابطة الاندية

رياضة

2021-08-16 | 10:01
عمالقة القارة الاوربية يعودون الى رابطة الاندية
1,122 مشاهدة

أعلنت رابطة الاندية الاوربية لكرة القدم، اليوم الاثنين، رسميًا عودة اندية ميلان، آرسنال، تشيلسي، أتلتيكو مدريد، إنتر، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد وتوتنهام إلى رابطة الأندية الأوروبية تحت رئاسة ناصر الخليفي .

وقالت الرابطة في بيان "اعترفت الأندية بأن السوبر ليج لم تكن في مصلحة مجتمع كرة القدم بأكمله".

واعتبرت الصحف المدريدية ان "البيان غريب جدا وغير مفهوم وبه الكثير من ألإهانة للأندية الأوروبية بحسب وجهة نظرها ".
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اوربا

عودة عمالقة كرة القدم الى رابطة الاندية

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