عمالقة القارة الاوربية يعودون الى رابطة الاندية

أعلنت رابطة الاندية الاوربية لكرة القدم، اليوم الاثنين، رسميًا عودة اندية ميلان، آرسنال، تشيلسي، أتلتيكو مدريد، إنتر، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد وتوتنهام إلى رابطة الأندية الأوروبية تحت رئاسة ناصر الخليفي .





واعتبرت الصحف المدريدية ان "البيان غريب جدا وغير مفهوم وبه الكثير من ألإهانة للأندية الأوروبية بحسب وجهة نظرها ".

وقالت الرابطة في بيان "اعترفت الأندية بأن السوبر ليج لم تكن في مصلحة مجتمع كرة القدم بأكمله".واعتبرت الصحف المدريدية ان "البيان غريب جدا وغير مفهوم وبه الكثير من ألإهانة للأندية الأوروبية بحسب وجهة نظرها ".