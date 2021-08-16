ثلاثة اوسمة جديدة للعراق في بطولة العرب

وقال إعلام اللجنة الأولمبية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي هنأ عبر إتصال هاتفي أجراه مع رئيس الاتحاد الوفد العراقي مشيداً بما حققه اللاعبون وجهود إدارة الاتحاد التي أفضت لهذا التفوّق".واضاف ان "عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية، رئيس اتحاد اللعبة السيد هيرده رؤوف قال: "ان فريق الزوجي العراقي المؤلف من اللاعبين غيث فاضل وأمير ثامر تفوقا في المواجهة الختامية على لاعبي منتخب قطر أحمد محمد جبار وعبد الله عبد الوهاب بنتيجة 3-0".واشار الى ان "فريف الزوجي المؤلف من اللاعبين عمر اياد ومحمد زياد حصلا على الوسام النحاسي في منافسات المتقدمين، بينما حصدت اللاعبتان بارين شاخوان ونسمة مؤيد حميد الوسام النحاسي في منافسات زوجي الاناث لفئة الشبلات فيما حصد اللاعب محمد زياد الوسام النحاسي في منافسات الفردي للرجال لفئة المتقدمين".ويذكر ان منتخب شباب العراق سبق وان حقق الوسام الذهبي عقب فوزه على منتخب مصر في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 بينما احرز منتخب الأشبال للاناث المركز الثالث في البطولة العربية للعبة.