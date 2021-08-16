ثلاثة اوسمة جديدة للعراق في بطولة العرب
حقق منتخب العراق بكرة الطاولة الوسام الذهبي في منافسات زوجي الرجال لفئة الشباب ضمن فعاليات البطولة العربية التي أختتمت فعالياتها، اليوم الأثنين، في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة أثني عشر منتخباً.
وقال إعلام اللجنة الأولمبية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي هنأ عبر إتصال هاتفي أجراه مع رئيس الاتحاد الوفد العراقي مشيداً بما حققه اللاعبون وجهود إدارة الاتحاد التي أفضت لهذا التفوّق".
واضاف ان "عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية، رئيس اتحاد اللعبة السيد هيرده رؤوف قال: "ان فريق الزوجي العراقي المؤلف من اللاعبين غيث فاضل وأمير ثامر تفوقا في المواجهة الختامية على لاعبي منتخب قطر أحمد محمد جبار وعبد الله عبد الوهاب بنتيجة 3-0".
واشار الى ان "فريف الزوجي المؤلف من اللاعبين عمر اياد ومحمد زياد حصلا على الوسام النحاسي في منافسات المتقدمين، بينما حصدت اللاعبتان بارين شاخوان ونسمة مؤيد حميد الوسام النحاسي في منافسات زوجي الاناث لفئة الشبلات فيما حصد اللاعب محمد زياد الوسام النحاسي في منافسات الفردي للرجال لفئة المتقدمين".
ويذكر ان منتخب شباب العراق سبق وان حقق الوسام الذهبي عقب فوزه على منتخب مصر في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 بينما احرز منتخب الأشبال للاناث المركز الثالث في البطولة العربية للعبة.
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