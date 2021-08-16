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الاولمبية العراقية تبحث المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية وأولمبياد باريس

رياضة

2021-08-16 | 12:12
الاولمبية العراقية تبحث المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية وأولمبياد باريس
265 مشاهدة

إلتقى رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، اليوم الثنين عدداً من رؤساء الاتحادات الرياضية الوطنية وذلك بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي.

وقال اعلام اللجنة الاولمبية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " الاجتماع كرّس لمناقشة المشاركة الأولمبية العراقية في دورة الألعاب الآسيوية هانزو 2022 في الصين، وأولمبياد باريس 2024".

واضاف ان "حمودي إستمع الى رؤى وأطاريح أعضاء المكتب التنفيذي وممثلي الاتحادات الحاضرين حول المشاركتين الأولمبيتين المقبلتين"موضحا ان العمل، في هذه الدورة الانتخابية، سينطوي على إشراك جميع الجهود الخيّرة من أجل تحقيق فعلي لنتائج أفضل في المشاركات الأولمبية العراقية المقبل، وأبرزها بدورة الألعاب الآسيوية وأولمبياد باريس في الأولمبياد المقبل."

واشار حمودي الى ان "اللجنة الأولمبية لديها مشروع تحضيري ممنهج لاعداد الرياضيين بمراحل متتالية، وبالتعاون مع الاتحادات التي نأمل تقديمها لمناهجها التحضيرية وإحتياجتها بشكل متكامل ومدروس"، مبينا ان "لقاء اليوم سيتكرر الأسبوع المقبل، مع الاتحادات ذاتها، لتقديم متطلباتها كما ستلحقه لقاءات أخرى، مع الاتحادات المعنية الاخرى تباعاً، لوضع خطة متكاملة للمشاركة الأولمبية العراقية في دورة الألعاب الآسيوية هانزو 2022 وأولمبياد باريس 2024".

وبين حمودي ان "التخطيط والاهتمام المبكر والتدارس كفريق أصبحت واقع مفروض علينا جميعاً، وليست خيارات متاحة اذا ما أردنا تحقيق ذاتنا الأولمبية في المشاركات المقبلة".

هذا وقد حضر إجتماع اليوم ، النائب الثالث لرئيس اللجنة الأولمبية أحمد حنون وأعضاء المكتب التنفيذي جميل العبادي و إبراهيم البهادلي، رئيس إتحاد التايكواندو، وباسم محمد بالاضافة لرئيس إتحاد القوس والسهم سعد المشهداني ورئيس إتحاد الجوجستو الدكتور مخلص حسن وأمين سر إتحاد رفع الأثقال الدكتور مصطفى صالح والامين المالي لاتحاد الكراتيه علاء عبود، كما حضره أيضاً المستشار تيرس عوديشو ومدير العلاقات الخارجية هيثم عبدالحميد.
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