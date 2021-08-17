تقارير: أنشيلوتي يحاول اعادة رونالدو إلى ريال مدريد

ويتمتع الصحفي إيدو أغيري بعلاقة طيبة جدا وصداقة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منذ كان لاعبا في ريال مدريد ويتابع أخباره بشكل دائم وهو مقرب منه ومن محيطه.وبحسب الصحفي فإن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي يريد كريستيانو رونالدو في ريال مدريد، وقد تحدث مع محيط اللاعب، والعلاقة بينهما جيدة وودية، وهو ما دفعه للمطالبة بعودته هذا الصيف.وأكد الصحفي أن غرفة ملابس ريال مدريد تدعم كارلو أنشيلوتي في مسعاه وتحب أيضا عودة النجم البرتغالي مجددا.كما أن كريستيانو رونالدو يحب ريال مدريد وله علاقات وذكريات طيبة مع كارلو أنشيلوتي ويرغب في العودة.وقال الصحفي الإسباني إن التعاقد مع كريستيانو رونالدو مجددا سيملأ ملعب سانتياغو بيرنابيو أثناء تقديمه كما حدث في صيف 2009.وأكد الصحفي جوسيب بيدربول، مقدم برنامج (El Chiringuito)، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ما زال يضع النجم الفرنسي كليان مبابي هدفه الأول هذا الصيف، وأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو الخطة البديلة في حال الفشل في التعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان.وما زال مصير كريستيانو رونالدو في يوفنتوس يثير الشكوك منذ عودة المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري لتدريب الفريق، حيث إن العلاقة بينهما غير جيدة، وسبق أن ربطته مصادر إعلامية بالرحيل هذا الصيف نحو باريس سان جيرمان أو العودة لريال مدريد.وكشفت صحيفة “ كوريير ديل سبورت “ الإيطالية أن النجم البرتغالي معروض على مانشستر سيتي، وقد سافر خورخي مينديز وكيل أعماله لإنجلترا للتفاوض حول رحيله للنادي الإنجليزي.ويرغب يوفنتوس في التخلص من راتب كريستيانو رونالدو الكبير حيث يكلف الفريق سنويا 62 مليون يورو شاملة الضرائب.كما أشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى أن باريس سان جيرمان الفرنسي يفكر في التعاقد معه مجانا صيف 2022 بعد نهاية عقده كبديل لرحيل النجم الفرنسي كليان مبابي نحو ريال مدريد ويحلم بجمعه برفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار في فريق واحد.