فيديو.. لاعب محترف ينهال بالضرب على زميله في الفريق فماذا كان موقف الحكم

شهدت مباراة جيرسونسبور وضيفه غلطة سراي في الجولة الأولى من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، شجارا واشتباكا بالأيدي بين لاعبين اثنين من الفريق الضيف.

وأقيمت المباراة أمس الاثنين، على أرضية ملعب "غيرسون أتاتورك"، وحقق خلالها غلطة سراي فوزا مقنعا ومستحقا بهدفين دون رد.



وأظهر مقطع فيديو، مدافع غلطة سراي، البرازيلي ماركوس تكسييرا، وهو يندفع في الدقيقة 63 نحو زميله لاعب خط الوسط التركي كريم أكتورك أوغلو، قبل أن ينطحه ويوجه له بعض اللكمات.