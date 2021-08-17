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صحيفة تكشف موقف رئيس ريال مدريد من عودة رونالدو

رياضة

2021-08-17 | 06:48
صحيفة تكشف موقف رئيس ريال مدريد من عودة رونالدو
2,015 مشاهدة

لا يزال مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس الإيطالي مجهولا ولم يتم حسمه، إذ زعمت تقارير إعلامية عدة أن "الدون" يرغب في الانتقال إلى ناد جديد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويخوض البرتغالي عامه الأخير في عقده مع يوفنتوس الذي انضم إليه في صيف 2018 من ريال مدريد، لكن يبدو أنه لا يريد الانتظار حتى صيف 2022 للرحيل عن عملاق تورينو بل يبحث ابن الـ36 عاما عن مغامرة جديدة بحسب التقارير الإعلامية.

وزعمت تقارير إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، طلب عودة رونالدو إلى النادي الملكي.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، موقف رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز من التعاقد مع رونالدو هذا الصيف، حيث قالت إن العلاقة تحسنت بين النجم البرتغالي وبيريز مقارنة بما كانت عليه عقب انتقال "صاروخ ماديرا" إلى يوفنتوس في صيف 2018.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه رغم طلب أنشيلوتي، لكن بيريز يعتبر رونالدو من الماضي، ويرفض عودته سواء نجح أو فشل "الميرينغي" في التعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي هذا الصيف.

وشددت على أن رونالدو لن يكون خيارا مطروحا في أي وقت على طاولة ريال مدريد.
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