باريس سان جيرمان يعرض راتبا "خرافيا" على بوغبا

ووفقاً لصحيفة ”إندبندنت“، فإن باريس سان جيرمان على استعداد لمنح بوغبا راتبا خرافيا للانتقال إلى حديقة الأمراء في صفقة انتقال حر، حيث ينتهي عقد اللاعب مع مانشستر يونايتد في يونيو (حزيران) 2022، ومن المتوقع رحيله عن الفريق، الذي عاد إليه صيف عام 2016.وأشارت الصحيفة الى أن النادي الفرنسي مستعد لمنح بوغبا راتبا أسبوعيا يبلغ 510 آلاف جنيه إسترليني، ما يعني حصوله على أكثر من 26 مليون جنيه إسترليني في العام الواحد (نحو 31 مليون يورو).ورحل بوغبا من مانشستر يونايتد، مجانا، صيف عام 2012 إلى يوفنتوس الإيطالي، قبل أن يعيده النادي الإنجليزي مقابل 105 ملايين يورو، صيف 2016، إلا أن المعلومات تُشير الى رفضه عرضا من مانشستر يونايتد لتمديد عقده، رغم أنه يشمل زيادة راتبه من 250 ألفا في الأسبوع الواحد إلى 350 ألف جنيه إسترليني.وبدأ بوغبا موسمه بشكل مميز مع مانشستر يونايتد حيث صنع 4 أهداف في فوز الفريق 5/1 على ليدز يونايتد يوم السبت في الدوري الإنكليزي الممتاز.والجدير بالذكر أن بوغبا لعب 207 مباراة مع مانشستر يونايتد، سجل خلالها 38 هدفا وصنع 46، ونال معه لقبين في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ولقبا في الدوري الأوروبي.