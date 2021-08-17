برشلونة يحذر اومتيتي بانهاء عقده اذا لم يجد ناديا جديدا

وقالت صحيفة "سبورت" ان " اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا هو واحد من عدة لاعبين يتطلع فريق البلاوجرانا لبيعه من أجل خفض فاتورة رواتبهم" .واضافت ان "أومتيتي رفض عرضًا من بنفيكا، وتم ربطه بقوة بالانتقال إلى الدوري الفرنسي" .واشارت الصحيفة الى إن "برشلونة لن يُعاقب من الفيفا بحالة فسخ عقد أومتيتي لأنهم يحمون اللاعب فقط أول ثلاث سنوات من عقده ولكن سيتعين على النادي تعويض اللاعب ماديًا حسب المادة 17 من اللوائح الخاصة بنقل اللاعبين بحسب راتبه وإن لم يحدث سيتم محاكمة الإدارة قضائيا".