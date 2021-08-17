كلاسيكو المانيا.. قد يحمل رقما قياسيا لبايرن ميونخ

الفريق البافاري يخوض المباراة بصفته بطل البوندسليجا، فيما نال بوروسيا دورتموند، لقب كأس ألمانيا الموسم المنقضي.وأشار موقع "سبورت 1" إلى نجاح البايرن في إحكام قبضته على الكلاسيكو آخر عامين، محققًا الانتصار على غريمه في 5 مباريات متتالية.وبإمكان بايرن، كتابة رقم قياسي جديد، حال نجاحه في تحقيق الفوز الليلة، حيث سيحقق بذلك 6 انتصارات متتالية على أسود الفيستيفال لأول مرة في تاريخه.وشهد الموسم الماضي، فوز بايرن ميونخ بلقب السوبر المحلي بعد فوزه على غريمه (3-2)، قبل أن يتغلب عليه في مواجهتي البوندسليجا (3-2) و(4-2).وتكمن المفارقة في أن آخر فوز حققه بوروسيا دورتموند في الكلاسيكو، قد حدث في السوبر الألماني 2020، حينما تغلب على بايرن ميونخ (2-0).