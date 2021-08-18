فييرا يفجر مفاجأة بشأن قيادته فريق القوة الجوية

وقال فييرا في تصريحات صحفية، "لا صحة لهذا تماما، ولم يتواصل معي أحد من القوة الجوية من أجل تدريب الفريق".وأضاف: "فوجئت بنشر صورة لي عبر الصفحة الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بأنه تم التعاقد معي لتدريب الفريق".وتابع فييرا: "لكن لا أعرف لماذا تم نشر مثل هذا الكلام ولا أحد يقوم حتى بالاعتذار عن ذلك من المسؤولين عن النادي، وذلك ليس احترافيا".وفي وقت سابق من يوم الاحد الماضي أعلن نادي القوة الجوية، تسمية "فييرا" مدرباً للفريق.