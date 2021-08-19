تحديد ملعب مباراة منتخبنا الوطني مع ايران في تصفيات المونديال

وذكر بيان للهيأة ورد للسومرية نيوز، أن "الاتحاد القطري وافق على طلب الهيأة التطبيعية بخوض مباريات منتخبنا الوطني في الدوحة، بعد كتاب الاتحاد الآسيوي بعدم خوض مبارياتنا على أرضنا في الوقت الحالي لحين إرسال لجنة تفتيش في الأيام المقبلة وتقييم الملاعب والمنشآت الرياضية من جديد".ومن المقرر ان يواجه منتخبنا الوطني منتخب إيران في ثاني مبارياته ضمن المجموعة الاولى، والتي ستقام في السابع من الشهر المقبل.