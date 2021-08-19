ريال مدريد يحدد 5 لاعبين للتعاقد معهم مجاناً في الصيف المقبل

يعد كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرما هدف ريال مدريد الأول لتدعيم خط الهجوم، ويحاول النادي التعاقد مع اللاعب في الصيف الحالي، لكن النادي الباريسي يرفض التخلي عنه، رغم أنه يخاطر بخسارته مجاناً في الصيف المقبل.مبابي ليس الهدف الوحيد لريال مدريدويضع ريال مدريد خطتين للتوقيع مع مبابي، الأولى تتمثل بتقديم عرض رسمي هذا الصيف على أمل إقناع باريس سان جيرمان بالسماح له بالرحيل، أما الخطة الثانية فهي التعاقد مع اللاعب مجاناً بعد انتهاء عقده.وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن ريال مدريد شسعتمد نفس الاستراتيجية مع لاعبين آخرين، على رأسهم بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، والذي يمر بوضع مشابه تماماً لكيليان مبابي.كما يراقب النادي الملكي وضع أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي الذي ما زال يماطل في مفاوضات تجديد عقده، والأمر نفسه ينطبق أيضاً على جوريتسكا متوسط ميدان بايرن ميونخ وإدواردو كامافينجا نجم رين الشاب، فجميع هؤلاء اللاعبين سوف تنتهي عقودهم بعد أقل من عام، وهم تحت أنظار فلورنتينو بيريز.