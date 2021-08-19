Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
​لمواجهة انتشار "دلتا".. حديث جديد عن جرعة ثالثة من اللقاحات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

كروس يحدد الأفضل بين رونالدو وميسي

رياضة

2021-08-19 | 07:13
كروس يحدد الأفضل بين رونالدو وميسي
1,925 مشاهدة

أدلى نجم ريال مدريد الإسباني، الألماني توني كروس، برأيه بشأن الصراع التاريخي بين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وسيطر الثنائي على عرش كرة القدم في الـ15 عاما الأخيرة، واحتكرا جائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، حيث توج بها ميسي ست مرات (رقم قياسي)، فيما نالها رونالدو خمس مرات.

ورغم تجاوزهم عتبة الثلاثين، فإن تنافس ميسي (34 عاما)، ورونالدو (36 عاما)، قد يستمر لموسم أو موسمين آخرين.

وقال كروس في تصريحات أبرزها موقع "championat.com": "نظرا للسنوات التي أمضيتها بجواره، فإنني أرى أن رونالدو هو اللاعب الأفضل في التاريخ".

وأضاف: "أنا متحيز له بالطبع، لأنه كان صاحب دور الحسم في الألقاب العديدة التي فزنا بها في ريال مدريد، وكان من المذهل اللعب بجواره".

وأشار الدولي الألماني السابق إلى أن ما يربطه برونالدو ليست علاقة زمالة فقط وإنما "نحن رفقاء أيضا في غرفة تبديل الملابس، لقد كان يجلس بجواري في غرفة الملابس، وكان جاري أيضا في السكن، وكنت أشعر بالإعجاب بالمثالية التي يتحلى بها".

وأردف: "لهذه الأسباب، أرى أنه من الصعب اختياري ميسي كأفضل لاعب في التاريخ".

ولعب كروس بجوار رونالدو بين عامي 2014 و2018 حتى رحل الهداف التاريخي للنادي الملكي صوب يوفنتوس، بعدما أمضى 9 سنوات داخل ملعب "سانتياغو برنابيو".

أما ميسي، المنتقل حديثا إلى باريس سان جيرمان، فقد تعرف عليه كروس عن قرب من خلال مواجهات الريال وبرشلونة بين 2014 و2021.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
اعلان
عراك بالأيدي بين منتسبي البلدية والمتجاوزين في منطقة البنوك ببغداد (فيديو)
21.36%
06:31 | 2021-08-18
عراك بالأيدي بين منتسبي البلدية والمتجاوزين في منطقة البنوك ببغداد (فيديو)
06:31 | 2021-08-18
الصحة تعلن الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا
17.59%
09:06 | 2021-08-18
الصحة تعلن الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا
09:06 | 2021-08-18
محافظة عراقية تسجل أول إصابة بالفطر الأسود
15.72%
13:36 | 2021-08-18
محافظة عراقية تسجل أول إصابة بالفطر الأسود
13:36 | 2021-08-18
برلماني يتحدث عن تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار
15.46%
11:38 | 2021-08-18
برلماني يتحدث عن تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار
11:38 | 2021-08-18
الصحة تعلن الموقف الوبائي: ارتفاع بالاصابات والوفيات
15.19%
09:03 | 2021-08-19
الصحة تعلن الموقف الوبائي: ارتفاع بالاصابات والوفيات
09:03 | 2021-08-19
حديث برلماني عن مقترح تعديل قانون التقاعد
14.68%
14:40 | 2021-08-18
حديث برلماني عن مقترح تعديل قانون التقاعد
14:40 | 2021-08-18
المزيد

الفيديو

بالفيديو: اخلال اربيل بالاتفاق المبرم ضمن الموازنة
Play
بالفيديو: اخلال اربيل بالاتفاق المبرم ضمن الموازنة
10:31 | 2021-08-19
بالفيديو: تصاعد مخاوف العراقيين من التلاعب والتزوير في الانتخابات
Play
بالفيديو: تصاعد مخاوف العراقيين من التلاعب والتزوير في الانتخابات
10:12 | 2021-08-19
بالفيديو مواطنون يتهكمون من عدالة الحكومة
Play
بالفيديو مواطنون يتهكمون من عدالة الحكومة
05:08 | 2021-08-18
بالفيديو هيئة الضرائب العامة تفرض اجراءات قانونية ضد المعقبين للمعاملات
Play
بالفيديو هيئة الضرائب العامة تفرض اجراءات قانونية ضد المعقبين للمعاملات
04:58 | 2021-08-18
منتسبون في وزارة الصحة يناشدون الكاظمي لتنفيذ 8 مطالب (فيديو)
Play
منتسبون في وزارة الصحة يناشدون الكاظمي لتنفيذ 8 مطالب (فيديو)
04:14 | 2021-08-18
بالفيديو موازنة 2022 في سباق مع الزمن
Play
بالفيديو موازنة 2022 في سباق مع الزمن
04:11 | 2021-08-18
بالفيديو: أكثر من ثمانية آلاف اصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق
Play
بالفيديو: أكثر من ثمانية آلاف اصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق
11:11 | 2021-08-17
بالفيديو: تسارع الاحداث يضع افغانستان والعالم في حالة ذهول وترقب للمتغيرات الجديدة
Play
بالفيديو: تسارع الاحداث يضع افغانستان والعالم في حالة ذهول وترقب للمتغيرات الجديدة
05:20 | 2021-08-17
بالفيديو: النزاهة الاتحادية تطلق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
Play
بالفيديو: النزاهة الاتحادية تطلق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
04:56 | 2021-08-17
بالفيديو: مخاوف شعبية من تنكر الاحزاب التقليدية بمرشحين مستقلين
Play
بالفيديو: مخاوف شعبية من تنكر الاحزاب التقليدية بمرشحين مستقلين
04:49 | 2021-08-17
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.