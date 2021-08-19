ليفربول يستعد لمنح صلاح راتبا "خياليا" هو الاعلى في تاريخ النادي

وذكرت صحيفة "أتلتيك" أن إدارة الليفر تريد تمديد تعاقد صلاح لموسمين إضافيين، ليبقى بقميص النادي حتى صيف 2025 مع منحه أعلى راتب في تاريخ النادي.ويتقاضى صلاح حاليا 220 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا مع ليفربول، وهو الراتب الأعلى بين لاعبي النادي، ويساوي الراتب سنويا أكثر من 12 مليون يورو.لكن المفاوضات الجديدة قد تجعل صلاح الأعلى أجرا في تاريخ النادي، وقد يتجاوز الراتب الجديد 300 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا، وفقا لتقارير.وأضافت الصحيفة أن التعاقد الجديد يعني أن صلاح سيبقى في ليفربول حتى بلوغه 33 عاما، لتمتد مسيرته مع النادي الإنجليزي 8 سنوات حيث انتقل إليه قادما من روما الإيطالي في صيف 2017.ونشر وكيل أعمال محمد صلاح، رامي عباس، صورة معلقة على حائط، يظهر بها صلاح محتفلا بقميص ليفربول، وكتب عليها عبارة "الأعجوبة".وسارعت جماهير ليفربول بتداول الصورة، ليشير البعض أن المنشور يعني أن عباس اقترب أو توصل لاتفاق بشأن تجديد عقد النجم المصري.وسجل "مو" 126 هدفًا وسجل 49 تمريرة حاسمة في 204 مباراة بقميص ليفربول، وحصل على العديد من الجوائز الفردية بفضل مساهمته في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي 2019 والدوري الإنجليزي، وكذلك كأس العالم للأندية.